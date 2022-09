Grupo de adeptos do Portimonense subiu até à Fóia para festejar feitos da última época

Um grupo de adeptos do Portimonense cumpriu este domingo o trajeto a pé (cerca de 35 quilómetros) entre o Estádio Municipal de Portimão e o alto da Fóia, em Monchique, numa iniciativa já habitual para celebrar os feitos alcançados na época desportiva anterior, tanto no futebol profissional como noutras modalidades, designadamente o futsal e o basquetebol.Um grupo constituído por sete adeptos (Pedro Custódio, Carlos Eduardo, Fernando Ramos, João Duarte, Simão Branco, Mariana Martins e Sofia Martins) deixou Portimão pelas 5h30 e chegou ao alto da Fóia às 13h45 deste domingo.Vários jogadores das diferentes equipas do Portimonense dirigiram mensagens ao grupo, com destaque para Pedro Sá, capitão da formação principal dos alvinegros, que está a protagonizar sensacional arranque na Liga Bwin.Esta é uma iniciativa já com longa tradição, iniciada por José Manuel Proença (durante largo período massagista do Portimonense) em 2010, aquando da subida à 1.ª Liga, repetindo-se a mesma aquando de outras subidas e em épocas em que a equipa festejou a permanência.