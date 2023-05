Morita, Soma e Nakamura convocados para dupla-jornada contra El Salvador e Peru

O Japão anunciou esta quinta-feira a lista de 26 convocados para os particulares diante de El Salvador e Peru, agendados para os próximos dias 15 e 20 de junho respetivamente: além do médio Morita, do Sporting, e do avançado Yuki Soma, do Casa Pia, também Kosuke Nakamura, do Portimonense consta desta lista.Em destaque nos algarvios, o guardião, de 28 anos, regressa aos eleitos da formalção nipónica após... quatro anos (!) de ausência.