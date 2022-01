Guarda-redes Pedro Miranda e avançado Kim Yong-Hak reforçam sub-23

O Portimonense anunciou as contratações do guarda-redes brasileiro Pedro Miranda, de 20 anos, ex-Resende, e do avançado coreano Kim Yong-Hak, de 18 anos, ex-Pohang Steelers. Os dois jogadores irão integrar o plantel dos sub-23, que participam na Liga Revelação.O guarda-redes Pedro Miranda esteve em destaque recentemente, na Copa de São Paulo de futebol júnior, ao ter papel determinante no apuramento do Resende para a segunda fase da competição.Já Yong-Hak é um promissor atacante, internacional nos escalões de formação da Coreia do Sul, contando com alguns jogos disputados pela equipa principal do Pohang Steelers.