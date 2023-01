Hinojosa confirmado no Portimonense

O clube colombiano Unión Magdalena confirmou esta sexta-feira o empréstimo ao Portimonense do médio Roberto Hinojosa, mais conhecido por Toñito. O acordo é válido até ao fim da época em curso, podendo os algarvios vir a exercer a opção de compra do passe do jogador, num valor não divulgado.As negociações conheceram um impasse na última quinta-feira, devido a divergências entretanto surgidas. Tais questões foram entretanto ultrapassadas e o jogador viajará para Portugal nas próximas horas.Hinojosa, de 23 anos, pode jogar em várias posições no meio-campo e viverá a sua primeira experiência fora da Colômbia.