O médio colombiano Roberto Hinojosa deverá chegar a Portugal este fim de semana, para reforçar o Portimonense. O jogador vem emprestado pelo Unión Magdalena, do seu país, num compromisso que prevê opção de compra, por valores não divulgados.Conhecido na Colômbia por Toñito, o médio pode atuar no corredor central ou pelas alas e viveu a sua melhor época em 2021, quando ajudou o Unión Magdalena (até ao momento o único clube da sua carreira) a ganhar o título nacional da 2.ª Divisão, marcando oito golos em 36 jogos.O acordo já foi dado como fechado pelo Unión Magdalena mas ainda sem confirmação por parte do Portimonense, o que deverá suceder apenas depois da chegada de Hinojosa e da realização dos habituais exames médicos.