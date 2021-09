Iago Oliveira emprestado ao Santos

O médio brasileiro Iago Oliveira foi emprestado pelo Portimonense ao Santos, do seu país natal. A cedência, válida até julho de 2022, prevê a possibilidade da opção de compra pelo Peixe até ao final daquele período, por valores não divulgados.





Iago Oliveira, formado nas escolas do São Paulo, chegou ao Portimonense em 2018 mas nunca jogou pela equipa principal dos alvinegros, tendo atuado apenas nos sub-23.Na última época o médio esteve emprestado ao Atlético Mineiro, sagrando-se campeão brasileiro no escalão sub-20, sem ter oportunidade de estrear-se na equipa principal do clube de Belo Horizonte. O acordo firmado previa a possibilidade do Atlético Mineiro exercer a opção de compra no final do período de cedência, o que não sucedeu.