Iván Angulo troca Portimonense pelo Orlando City

O extremo colombiano Iván Angulo, que representou o Portimonense na época passada, por empréstimo do Palmeiras, é reforço dos norte-americanos do Orlando City, nas mesmas condições.Os algarvios pretendiam manter o jogador e chegaram a um princípio de entendimento com o Palmeiras, visando a extensão do empréstimo por mais uma época, mas os agentes de Angulo não viabilizaram o acordo, acabando o extremo por mudar-se para a MLS.O empréstimo ao Orlando City é válido por um ano e prorrogável por mais seis meses.O Portimonense estuda no mercado soluções alternativas para preencher a vaga deixada em aberto pelo colombiano.