João Pedro já não vem para o Portimonense

O trinco João Pedro, de 22 anos, ligado ao Vitória da Bahia, era desejado pelo Portimonense, que apresentou uma proposta de empréstimo por uma época, com opção de compra, mas as negociações não avançaram.

“João Pedro fica no Vitória e vai continuar ajudando a gente”, garantiu Edgar Montemor, diretor executivo do Vitória da Bahia.

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, confidenciou no final da partida com a Roma que está à espera de mais jogadores, numa lista que integra Everton Felipe, médio do Sporting, e ainda os bem conhecidos Angulo e Nakajima, jogadores que serviram os algarvios na época passada. O recente jogo com o FC Porto permitiu uma troca de impressões sobre o futuro do japonês, sabendo-se que o Al Duhail, detentor de metade do passe, terá uma palavra a dizer.