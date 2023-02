Jorge Pires: «Foi um grande trabalho e esforço da equipa para uma vitória merecida»

O treinador-adjunto do Portimonense, Jorge Pires, analisou o triunfo caseiro sobre o Marítimo (2-1) a contar para a 21ª jornada da Liga Bwin."Foi uma vitória fundamental para a nossa equipa. Foi a vitória do querer e da entreajuda. Estamos de parabéns, porque foram três pontos merecidos. O que passámos aos jogadores é que este era um jogo fundamental para nós. Tínhamos de acreditar e acreditámos que podíamos dar a volta ao resultado. Conseguimos. Foi um grande trabalho e esforço da equipa para uma vitória merecida", referiu o técnico."[Com as substituições] queríamos mudar algo no jogo. Tentou-se mudar da melhor maneira possível. Todos os jogadores estão de parabéns, tanto os jogadores que estavam aqui como os reforços que se estrearam. Estão a adaptar-se bem à equipa e isso é importante. Queríamos ter mais bola, principalmente. Sabíamos que o Marítimo é uma boa equipa, com bons reforços, que ia ser difícil. Tínhamos de ter mais bola para criar oportunidades. Os jogadores sabem que quando entram é para acrescentar. Estão cientes disso, a qualidade está lá e acrescentaram".