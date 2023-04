Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jovem de 13 anos caiu nas bancadas no final do Portimonense-Gil Vicente Adolescente recebeu tratamento dos bombeiros e da equipa médica do Portimonense





Público presente nas bancadas do Estádio Municipal de Portimão

• Foto: Ricardo Nascimento / Record