Klismahn volta no Dragão

O médio Klismahn, recuperado de uma lesão muscular, poderá voltar às escolhas do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, diante do FC Porto, no Dragão.

O brasileiro foi reintegrado no grupo na semana passada, mas, por ter estado inativo cerca de mês e meio (última aparição no triunfo diante do P. Ferreira, em 6 de fevereiro), não entrou nas contas para a receção ao Vizela. No sentido inverso, Pedro Sá, expulso na última ronda, falha a viagem ao Porto.