Koki Anzai regressa ao Japão

O lateral japonês Koki Anzai já não é jogador do Portimonense e vai comprometer-se com o Kashima Antlers, do seu país, por cinco temporadas, a troco de uma compensação financeira para os algarvios que não foi divulgada, segundo informações reveladas pela imprensa nipónica.





O futebolista tinha contrato com o Portimonense até 2022 e estava blindado por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.Anzai, de 26 anos, que pode jogar à direita ou à esquerda do setor defensivo, disputou 60 jogos oficiais nas duas épocas que cumpriu ao serviço do Portimonense, marcando um golo.