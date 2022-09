Kosuke Nakamura renova até 2025 com o Portimonense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes japonês Kosuke Nakamura, titular do Portimonense após a saída de Samuel Portugal para o FC Porto, prolongou o vínculo com os algarvios até 2025.O internacional A nipónico, de 27 anos, terminava contrato no final da época em curso e firmou um compromisso válido por mais duas campanhas, ficando blindado por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.