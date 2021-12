Lazaar acelera para janeiro

Na parte final da recuperação de uma fratura do perónio (lesionou-se num treino, no início de outubro), que obrigou a uma intervenção cirúrgica, o defesa-direito Achraf Lazaar em breve estará à disposição do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, e será um importante ‘reforço’ a partir de janeiro.





O marroquino é o único indisponível para o embate com o Arouca. Quanto a Nakajima, que apresentou algumas queixas diante do Moreirense, já trabalha sem limitações.