Lazaar já sorri e Ewerton perto do regresso

Operado a uma fratura do perónio da perna direita há pouco mais de um mês, o lateral-direito Achraf Lazaar já sorri pois faz trabalho de reabilitação no relvado e o regresso à competição poderá ocorrer dentro de poucas semanas, logo que adquira a condição física necessária. No mesmo sentido, o médio Ewerton, operado a uma obstrução renal, aproveitará esta paragem competitiva para recuperar os índices físicos que lhe permitam voltar às escolhas do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio.