Luan Campos e Ângelo Taveira reforçam ataque do Portimonense Avançado brasileiro chega por cedência do A. Mineiro por uma época, ficando o clube de Portimão com opção de compra; extremo luso assina por quatro anos





• Foto: Ricardo Nascimento / Record