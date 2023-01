Lucas Alves e Maurício Júnior reforçam defesa e meio-campo do Portimonense

O Portimonense garantiu os serviços do defesa-central Lucas Alves (30 anos, proveniente do Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos) e do médio Maurício Júnior (34 anos, ex-Rodina de Moscovo, da 2.ª Divisão russa). Os dois jogadores, nascidos no Brasil, vão firmar vínculos válidos até ao fim da época e em comum, além da nacionalidade, partilham a circunstância de terem iniciado as suas carreiras nos escalões de formação do Corinthians.Lucas Alves passou por vários clubes brasileiros antes de chegar à Europa, pela porta do Aalen, da Alemanha, cumprindo depois seis anos na Suíça, no Le Mont e no Lucerna. Seguiram-se passagens por Arábia Saudita (Al-Tai), Grécia (Lumia) e Emirados Árabes Unidos.Já Maurício Júnior deu nas vistas no Fluminense e mudou-se para a Rússia em 2010, representando Terek Grozny e Zenit. Jogou depois cinco anos na Grécia (PAOK e Panathinaikos), antes de regressar à Rússia.Estes reforços juntam-se ao médio-ofensivo colombiano Roberto Hinojosa, também conhecido por Toñito, de 23 anos, que chega emprestado pelo Unión Magdalena, com opção de compra. O jogador viverá a sua primeira experiência fora das fronteiras da Colômbia.