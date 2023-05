Lucas Alves rescinde com o Portimonense por motivos pessoais

O defesa-central brasileiro Lucas Alves, de 30 anos, já não é jogador do Portimonense, tendo rescindido o vínculo com os algarvios devido a motivos de natureza pessoal. O jogador chegou a Portimão em janeiro último, proveniente do Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, e assinou um contrato válido até ao fim da época em curso."O Lucas já saiu do grupo, por motivos pessoais", confirmou Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na antevisão ao jogo com o Casa Pia, esta quinta-feira.Lucas Alves impôs-se como titular logo após a sua chegada, cumprindo seis jogos no onze inicial dos algarvios, mas perdeu espaço devido à afirmação do coreano Park Ji-soo. O defesa brasileiro abandona o Portimonense depois de ter participado em sete jogos da Liga Bwin.