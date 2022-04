Lucas Fernandes emprestado ao Botafogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio-ofensivo Lucas Fernandes vai representar os brasileiros do Botafogo, até dezembro de 2023, por empréstimo do Portimonense, num negócio que deverá ser confirmado pelos algarvios nas próximas horas.

Entre os valores acordados para o empréstimo e a opção de compra prevista (a qual será acionada automaticamente caso Lucas Fernandes dispute pelo menos 70 por cento dos jogos), o Portimonense poderá receber cinco milhões de euros.

Lucas Fernandes, de 24 anos, é internacional olímpico pelo Brasil e soma 96 jogos com a camisola do Portimonense, passando agora a trabalhar sob o comando do português Luís Castro.