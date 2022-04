Lucas Possignolo sai do Portimonense para os chineses do Zhejiang Greentown

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa central brasileiro Lucas Possignolo, que representava o Portimonense desde 2014, foi esta terça-feira anunciado como reforço dos chineses do Zhejiang Greentown.

"Temos o prazer de anunciar que contratámos o defesa brasileiro Lucas Possignolo do Portimonense. Bem-vindo a Zhejiang", revelou nas suas redes sociais o emblema recém-promovido à primeira divisão chinesa.

O negócio ainda não foi confirmado oficialmente pelos algarvios, que continuam envolvidos na luta pela manutenção e que, na semana passada, emprestaram o médio Lucas Fernandes ao Botafogo (Brasil).

Lucas Possignolo, de 27 anos, chegou ao Portimonense em 2014, por empréstimo do São Paulo, e assinou em definitivo pelo clube algarvio quatro anos depois.

Nos últimos oito anos, o defesa central cumpriu um total de 209 jogos pelo emblema de Portimão, com 12 golos marcados.

O Portimonense, que ocupa o 12.º lugar da Liga, com 32 pontos, recebe no sábado o Moreirense, 16.º, com 26.