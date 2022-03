Mais músculo no meio-campo para o duelo com o Belenenses SAD

O Portimonense deverá apresentar no Jamor, com o Belenenses SAD, um meio-campo mais ‘musculado’, procurando equilibrar as forças na componente física. Nessa perspetiva, afigura-se como muito provável a utilização do regressado Willyan, recuperado de uma gripe, à função de trinco. O jogador brasileiro, que também pode atuar a defesa-central, apresenta-se como uma solução para conferir mais peso e altura na luta com os médios do Belenenses SAD, que se destacam pela sua estatura.