Mais opções até fim do ano

O Portimonense só tem um jogo oficial (diante do Gil Vicente, para a Allianz Cup) até ao regresso da Liga Bwin, com a receção ao Casa Pia, no dia 28 de dezembro, e o treinador Paulo Sérgio espera que a paragem "possa ajudar a que, no regresso do campeonato, mais gente esteja disponível", referindo-se a Welinton, Pedro Sá e Carlinhos, todos entregues ao departamento médico e este último "já na fase final de lesão prolongada".





Domingo de manhã há jogo-treino com o Fulham, à porta fechada.