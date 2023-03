Maurício lamenta má entrada do Portimonense: «Faltou um pouco mais de agressividade»

Maurício lamentou a derrota sofrida pelo Portimonense () diante do Sporting, mas garantiu que a equipa vai reagir já no próximo jogo."Nós trabalhámos e tentámos. Na segunda parte tivemos as nossas oportunidades, mas faltou um pouco mais de agressividade no primeiro tempo onde estivemos muito recuados, mas em nenhum momento faltou vontade. Agora temos de esquecer este jogo e pensar no próximo. Ninguém gosta de perder, e nós trabalhamos diariamente para alcançarmos bons resultados. Jogámos frente a uma grande equipa, não conseguimos pontuar, mas não podemos desanimar", afirmou o médio, à Sport TV, onde ainda apontou a sua meta para o futuro: "Só posso prometer empenho, trabalho e dedicação para fazer o maior número de pontos possível".