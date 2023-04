Maurício quer bater o pé ao Braga e admite continuar nos alvinegros

O médio brasileiro Maurício foi decisivo na vitória do Portimonense diante do Gil Vicente (1-0), marcando o único golo do duelo com os barcelenses, e acredita que a equipa algarvia poderá ter um bom desempenho na próxima jornada, no reduto de um dos candidatos ao título, o Sporting de Braga."O treinador fez-nos ver a importância do jogo e a necessidade de mantermos a tranquilidade e o foco e tudo correu bem, conseguimos três pontos que não dão uma gordurinha acumulada na luta pela permanência", referiu o jogador, antes de se referir ao golo marcado, o terceiro da época, que o transforma no segundo melhor rematador do Portimonense, apenas atrás de Welinton."Nos treinos costumo falar aos meus colegas, na brincadeira para me darem apenas uma bola ali na zona frontal da área, pois normalmente os defensores recuam e surge algum espaço, como aconteceu com o Gil Vicente", assinala, acrescentando: "Foi uma jogada coletiva muito bem desenhada, desde a interceção do Pedrão aos passes do Carlinhos para o Moufi e deste para mim e tenho essa característica de aparecer na área contrária".Maurício assinala o desempenho da equipa. "Soubemos marcar e depois sofrer, diante de um adversário de valor e o importante é sempre o coletivo", referiu o médio, assinalando depois: "A permanência está praticamente garantida mas o campeonato não acabou e queremos apresentar-nos nas melhores condições nos jogos que restam, sempre em busca de pontos, pois este grupo tem um potencial absurdo, na minha opinião, e com um pouco mais de paciência e acerto na finalização podem surgir mais golos e mais vitórias".Seguem-se uma deslocação a Braga. "A pressão estará toda do lado do adversário, cum uma excelente equipa, que tem vindo a rubricar uma grande temporada, e nós, já mais tranquilos, poderemos tirar proveito dessa pressão, até por força da cofiança que as vitórias nos últimos dois jogos nos deram".Feliz no Algarve, Maurício admite continuar ao serviço do Portimonense. "Não pensei duas vezes quando surgiu esta oportunidade e as expetativas estão a ser cumpridas, talvez até melhor do que eu pensava, fruto de uma adaptação rápida, da forma como tenho ajudado a equipa e dos golos marcados", diz o médio, que aponta ao futuro: "Muitas vezes na vida de um futebolista nem tudo é como desejamos mas gosto muito daqui e preciso trazer a minha esposa e os meus filhos, para que todos se sintam bem".