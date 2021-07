Médio-ofensivo brasileiro Carlinhos assina por duas épocas com o Portimonense

O médio-ofensivo brasileiro Carlinhos, novamente de regresso ao futebol português, assinou com o Portimonense por duas épocas, com mais uma de opção, anunciou hoje o clube da Liga Bwin.

O jogador, de 27 anos, que representava o Vasco da Gama, do Brasil, parte para a terceira experiência em Portugal, depois de passagens pelo Estoril, entre 2016 e 2017, e Vitória de Setúbal (2019/2020), ambas no primeiro escalão.

Carlinhos, 'seguro' com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, assumiu que o acordo com o Portimonense coloca fim a "um namoro antigo", uma vez que os algarvios já tinham tentado contratá-lo há um ano.

"É um namoro antigo. Na outra oportunidade não aconteceu, mas agora não hesitei e quis vir para cá com as melhores expectativas. A estrutura do clube é muito boa e espero fazer uma época maravilhosa", adiantou o brasileiro, na conferência de imprensa de apresentação.

O médio-ofensivo, que se adapta bem "em qualquer posição que o treinador decida", acrescentou que o facto de conhecer o campeonato português o ajuda na integração.

"Já conheço o campeonato português. Por onde passei, fiz bons jogos e vou ter mais uma oportunidade de mostrar a minha qualidade no Portimonense. Deram-me boas indicações, há um ano, e agora pude confirmar que é tudo verdade", afirmou.

Carlinhos sublinhou que a expectativa do Portimonense, 14.º classificado na época passada, passa por "fazer um campeonato mais tranquilo do que nas duas últimas temporadas".

O currículo do jogador inclui ainda passagens por Bayer Leverkusen e Jahn Regensburg, na Alemanha, Internacional de Porto Alegre, Red Bull Brasil e Guarani, no Brasil, Aarau e Thun, na Suíça, e Standard de Liége, na Bélgica.

O Portimonense leva um total de cinco contratações para a nova temporada, cuja estreia oficial está marcada para sexta-feira, 25, na receção à Académica, para a Taça da Liga.