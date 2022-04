Meio-campo com mexidas

O regresso de Willyan, recuperado de gripe, às opções do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, determinará, quase certamente, alterações no meio-campo dos algarvios diante do Belenenses SAD, no Jamor. O grupo trabalha hoje pela manhã e segue à tarde para Lisboa, com Sapara de fora, por lesão, e Ricardo Matos em dúvida.