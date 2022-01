Metz já tem acordo por Fali

Portimonense e Metz já chegaram a um princípio de entendimento com vista à transferência do lateral-esquerdo Fali Candé, a troco de cerca de três milhões de euros por 75 por cento do passe. O jogador esteve na CAN ao serviço da Guiné-Bissau (já eliminada) e é esperado hoje em Portugal, tudo apontando para que durante o dia possam ser ultimadas as questões ainda pendentes.