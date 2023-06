Morreu Hermínio Rebelo, dirigente do Portimonense durante 21 anos

Faleceu esta segunda-feira Hermínio Rebelo, dirigente do Portimonense ao longo de 21 anos, fazendo parte de elencos diretivos ligados a alguns dos maiores feitos do clube, com a conquista do quinto lugar na 1.ª Divisão, em 1984/85, e a participação na Taça UEFA, na época seguinte.

Hermínio Rebelo, natural do Luso, contava 86 anos e foi vice-presidente e chefe do departamento de futebol do Portimonense, em parceria com António Mira Pacheco, em sucessivos elencos diretivos liderados por Manuel João, que faleceu em 27 de abril último.

Ligado profissionalmente ao setor hoteleiro, sendo durante largo tempo professor na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, Hermínio Rebelo dedicou-se também à política e exerceu vários cargos a nível local, eleito nas listas do Partido Socialista.

À família enlutada e ao Portimonense, Record apresenta sentidas condolências.