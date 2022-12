Morreu Hilton Targino, um dos heróis da primeira subida do Portimonense à 1.ª  Divisão

Morreu na madrugada de hoje, em Beja, vítima de fulminante ataque cardíaco, o antigo avançado Hilton Targino, que contava 74 anos e foi uma das referências da equipa do Portimonense que alcançou a primeira subida à 1.ª Divisão, na época 1975/76.Natural de João Pessoa, no Brasil, Hilton representou durante várias épocas o Botafogo da Paraíba, até ingressar no Portimonense, em 1971/72. Nos algarvios, formou com os seus compatriotas Edmilson e Airton um trio de ataque de grande qualidade, que ainda hoje é recordado. Conhecido pelas alcunhas de 'minino' ou 'papai', Hilton foi uma das grandes referências de um período dourado da história do Portimonense.Depois de cinco épocas em Portimão, seguiram-se passagens por Lusitano de Évora, Olhanense, Desportivo de Beja, Moura, Alvorada e Sobralense. Hilton radicou-se em Beja, nos anos 80 (foi durante largo tempo funcionário numa escola da cidade alentejana), e lá nasceu o seu filho Tiago Targino, que se notabilizou também como avançado, ao serviço do Vitória de Guimarães.As cerimónias fúnebres ainda não estão marcadas.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.