Moufi regressa na decisão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lateral-direito Moufi, que falhou o jogo com o Sp. Covilhã devido a castigo (foi expulso diante do Nacional), regressará às opções na receção ao Gil Vicente, a 14 de dezembro, para a Taça da Liga. Hoje, às 11 horas, à porta fechada, há um jogo de treino com o Fulham.