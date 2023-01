Moufi sai para o Burnley no final da temporada

O lateral direito do Portimonense, Fahd Moufi, vai ser jogador do Burnley, atual líder do Championship, a partir do final da temporada.Segundo informações veiculadas em Inglaterra, o franco-marroquino já tem um pré-contrato com o clube que está firme na luta pela subida ao principal escalão do futebol inglês.A seis meses do final da ligação ao Portimonense e sem acordo para a renovação do contrato, Moufi já podia comprometer-se com outro clube e assim fez, pelo que deixará o clube algarvio em final de contrato e, portanto, sem oferecer retorno financeiro.Com formação feita no Lyon, Moufi chegou a Portugal em 2017/18 para representar o Tondela. Em 2020/21 transferiu-se para o Portimonense, onde cumpre a terceira e última época.