Nakajima: «Sempre acompanhei o Portimonense desde que saí para o FC Porto»

Shoya Nakajima mostrou-se "muito feliz" por regressar ao Portimonense. Em declarações na cerimónia de apresentação como novo reforço dos algarvios, por empréstimo de uma temporada do FC Porto, o internacional japonês afirmou estar bem fisicamente e pronto para voltar o mais breve possível aos relvados, o local onde quer voltar a ser feliz.





"Estava com saudades. Estou feliz por voltar aqui. Gosto muito deste estádio e estou muito feliz por poder aqui voltar", começou por dizer o criativo nipónico, de 27 anos, antes de falar sobre a lesão que o afastou durante um largo período dos relvados. "Lesão? Já não sinto mais nada, nem desconforto. Estou bem. Estava a treinar sozinho. A partir de amanhã quero voltar a treinar e a recuperar para poder voltar o mais rápido possível.""Vinha a acompanhar os últimos jogos do Portimonense, tem aqui alguns jogadores com quem eu já tinha trabalhado e alguns jogadores novos. Sempre acompanhei o Portimonense desde que saí para o FC Porto, a equipa tem sempre jogadores novos e com excelente talento. Estou muito feliz por voltar a este clube.""Eu aprendi muito no FC Porto, agradeço muito ao FC Porto. E também agradeço ao Portimonense por ter as portas abertas para mim, e ao presidente do clube. Quero retribuir dentro de campo. Nos últimos três anos passei por três equipas diferentes, aprendi muito. Também tive a oportunidade de jogar pela seleção na Copa América, algo que foi muito bom para mim. Volto mais maduro. O mais importante para mim é ser feliz dentro de campo", terminou.