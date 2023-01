Nakamura admite culpa no primeiro penálti na Luz

Foi com a ajuda de um tradutor que Nakamura foi à ‘flash’ após o jogo. O guardião japonês, há dois anos no Portimonense, foi a grande figura da equipa algarvia, mas preferiu destacar o erro cometido por si no lance do golo. "No primeiro penálti a responsabilidade é minha", lamentou o guardião, em português.

Também Yago Cariello destacou o penálti madrugador. "Sabíamos da dificuldade do jogo, mas viemos aqui para jogar de igual para igual. O penálti foi uma fatalidade. A equipa empenhou-se, não foi o resultado que queríamos, mas estamos de parabéns. Somos um grupo unido", disse o médio brasileiro à BTV.