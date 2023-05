Nakamura com mercado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ligado ao Portimonense até 2025, o guarda-redes japonês Nakamura está a rubricar uma excelente época e é cobiçado, sobretudo no seu país, mas a SAD deseja mantê-lo. O regresso (ontem divulgado) à seleção do Japão, para a disputa da Taça Kirin, em junho, deverá fazer aumentar a cotação do guardião, internacional por seis vezes.