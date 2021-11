Nakamura em estreia na baliza frente ao Penafiel

O guarda-redes japonês Nakamura será titular em Penafiel, na Taça de Portugal, anunciou o treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, na antevisão à partida com os durienses.

O internacional nipónico, de 26 anos, fará a sua estreia pela equipa principal dos alvinegros. Nakamura já atuou esta época mas ao serviço dos sub-23, que disputam a Liga Revelação.

Poderão registar-se mais alterações na equipa "não por poupanças mas por meritocracia". "Tenho confiança em todos os integrantes do plantel e só joga quem trabalha e faz por merecer essa oportunidade", assinalou Paulo Sérgio.

O treinador do Portimonense promete "uma atitude responsável e humildade e capacidade de trabalho em Penafiel, respeitando o adversário e com a postura e os princípios corretos para não ficarmos expostos". Pela frente estará "um conjunto formado para competir pela subida e que tem reconhecida qualidade", com Paulo Sérgio a prever "um jogo competitivo e duro", no qual os algarvios terão de "trabalhar muito para vencer".

Ewerton já entra nas contas, ao contrário de Lazaar (faz apenas corrida) e Lucas Fernandes, este com um desconforto que exige alguma precaução.