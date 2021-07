Niazmand chega para a baliza do Portimonense

O Portimonense apresenta hoje à tarde os reforços já garantidos para a época 2021/22, entre os quais o guarda-redes Payam Niazmand, internacional iraniano apenas ontem confirmado pela SAD e que assinou até 2024, com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. Embora ainda sujeito a confirmação, amanhã deve haver um teste contra o Sporting (que se encontra em estágio no Algarve), no Estádio da Bela Vista, no Parchal.