Novas soluções para o ataque

Paulo Sérgio procederá a mexidas no ataque da sua equipa, na deslocação a Famalicão, dada a ausência do castigado Welinton (viu o quinto cartão amarelo), com Yony González a espreitar a possibilidade de ser titular pela primeira vez. Mas as mudanças podem não ficar por aí: Róchez entrou muito bem diante do Marítimo e deve render Yago Cariello.No eixo da defesa há uma dúvida: Pedrão regressa às opções, depois de cumprir castigo, mas o sul-coreano Park Ji-soo teve nota positiva no seu jogo de estreia no futebol português.