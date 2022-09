Oficial: Paulo Estrela renova e fica com cláusula de rescisão de 40 milhões de euros

O Portimonense anunciou a renovação de Paulo Estrela até junho de 2026, ficando o jogador com uma cláusula de rescisão no contrato no valor de 40 milhões de euros.O médio português, de 23 anos, conta seis presenças e um golo em jogos oficiais pelos algarvios esta temporada.O internacional luso pelas seleções jovens formou-se no FC Porto até se mudar em definitivo para o Algarve em 2019/20.