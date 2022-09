Paulo Estrela após a goleada com o Sporting: «Um dia mau da nossa equipa»

Paulo Estrela disse ter sido "um dia mau" do Portimonense, após a goleada sofrida com o Sporting, em Alvalade."Foi um dia mau da nossa equipa. Temos de reconhecer isso. Costumamos ser uma equipa forte nos duelos, ganhando muitas bolas e sendo intensos, mas não conseguimos e há que assumir os erros", começou por referir o médio do clube algarvio à Sport TV."Estamos muito confiantes pelo que temos feito até agora. Há que recuperar o mais rápido possível e pensar já no próximo jogo", acrescentou, sem entrar em euforias pelos mais recentes resultados."Equipa sensação? Ainda é muito cedo e jogo a jogo vamos fazendo o nosso caminho", concluiu.