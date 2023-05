Paulo Sérgio: «A ideia é entrar para competir, à procura de somar pontos e terminar bem»

O treinador do Portimonense disse, esta sexta-feira, que "é importante terminar bem" a Liga Bwin e que a sua equipa vai competir pelos pontos na receção de sábado ao Arouca, que ainda procura o quinto lugar.

"A ideia é entrar para competir, à procura de somar pontos e terminar bem. É importante terminar bem", referiu Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 34.ª e última jornada do escalão principal.

O técnico dos algarvios, que vão 'cumprir calendário' depois de terem assegurado a manutenção há três semanas, afirmou que espera um jogo "difícil", lembrando que o Arouca, "uma belíssima equipa, talvez a que mais surpreendeu no campeonato", ainda tem "um objetivo na mira", o quinto lugar.

"Excelente trabalho que o Arouca desenvolveu esta temporada. Damos-lhes os parabéns por isso e, amanhã [sábado], queremos estar prontos para competir pelo resultado com eles", acrescentou.

Paulo Sérgio destacou no adversário, já qualificado para a Liga Conferência Europa, o facto de ser "uma equipa muito perigosa, que ataca muito bem a profundidade e que, em simultâneo, também sabe ter a bola, também sabe burilar e conservar a bola para esperar pelos momentos certos para agredir o espaço", elogiando o "trabalho de mérito com uma classificação inteiramente merecida".

"Sabemos disso, estamos avisados para isso e temos de procurar ser mais competitivos do que fomos na semana passada", frisou, em relação à derrota no terreno do despromovido Santa Clara (1-0).

O técnico considerou que os seus jogadores foram "inexistentes" no ataque e permitiram muitas transições aos açorianos.

"Não fomos eficazes a ficar com a bola no ataque, a agredir o último terço do adversário, e queremos ver isso alterado amanhã. Não queremos que se repita, porque queremos terminar bem, e a mensagem [durante a semana] passou também por aí", prosseguiu.

Com o jogo à mesma hora das partidas que vão decidir o título na Liga Bwin - nomeadamente Benfica-Santa Clara e FC Porto-Vitória de Guimaraes -, o Estádio Municipal de Portimão deverá ter pouco público.

"Vamos tentar agradar àqueles que cá vierem e tentar fazer bem feito para dignificarmos o nosso emblema e procurar somar pontos", finalizou Paulo Sérgio.

O Portimonense, 13.º, com 34 pontos, recebe no sábado o Arouca, sexto, com 51, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 18:00, com arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.