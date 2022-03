Paulo Sérgio e o golo da igualdade do Benfica: «Nem árbitro, nem VAR, ninguém viu...»

Jogada de Taarabt e golo de Grimaldo, com protestos do Portimonense Jogada de Taarabt e golo de Grimaldo, com protestos do Portimonense

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, garantiu que considerou a expulsão do banco dos algarvios como "justa" mas deixou várias críticas à arbitragem."Quanto à minha expulsão, é justa, porque eu já tinha cartão amarelo e voltei a estar fora da área técnica a protestar um lance em concreto. Não foi nada com o [Fábio] Veríssimo, foi com quarto árbitro. É ele que me expulsa, estava a discutir uma decisão e, portanto, é justa. Tenho de me penalizar a mim próprio por isso. Se desestabilizou a equipa? Acho que não, a equipa esteve muito bem, embora eu tenha de estar no banco e não na bancada", começou por referir, assumindo que a equipa de arbitragem esteve infeliz em Portimão."Não considero [o resultado justo]. Estive a ver agora as imagens [do 1-1], a repetir com todo o detalhe, e a análise pelo comentador da Sport TV, e acho curioso como consegue dizer que aquele lance não é precedido de falta. O Willyan é carregado de ombro nas costas quando interceta a bola e, se o Gonçalo Ramos não o carrega, ele não manda a bola para o Taarabt, direciona a bola para fora ou tira a bola com outras condições. É uma clara carga nas costas do Willyan, mas nem árbitro, nem VAR [videoárbitro], ninguém viu. Eles podem ver o que quiserem, a mim ninguém me muda a opinião. As imagens são excelentes e não deixam dúvida absolutamente nenhuma", deu conta Paulo Sérgio."São estas coisas que depois nos enervam. E eu depois estava a discutir e sou expulso, pela falta que o Julien [Dacosta] supostamente fez. E na segunda parte, há mais uma falta perigosa em que o Lucas Possignolo volta a tirar a bola completamente limpa e é uma falta dada ao Benfica, uma falta perigosa, ainda para mais com a qualidade dos executantes que têm. Estas coisas, às vezes, tiram-nos o tino. Não deve acontecer, mas aconteceu hoje comigo. É fácil chegar a esta jornada e dizer que há 11 jornadas que não vencemos, mas são cinco jornadas a jogar com 10 jogadores grande parte do tempo.""O Benfica teve muitas dificuldades, o meu guarda-redes não faz uma defesa durante o jogo todo. O Benfica com dificuldades em fazer o que é sua obrigação, não conseguiu criar ocasiões de golo, nós trabalhámos muito e bem, tínhamos vantagem no marcador com o intervalo a aproximar-se e, de facto, é muito desapontante não somar pontos depois de uma semana de trabalho por detalhes destes. Temos sido imensamente castigados por situações desta natureza.Na segunda parte, arriscámos tudo, temos duas excelentes ocasiões, muito bem trabalhadas, pelo Welinton Júnior e pelo Relvas. No mínimo, poderíamos ter chegado ao empate e, por isso, em minha opinião, não considero o resultado justo.""Há tanta conversa com a queima de tempo quando são os 'pequenos' a fazê-la, mas, se forem honestos e olharem para o jogo com atenção, o Benfica fez bastante paragem. O jogo teve cinco minutos de descontos, mas, se forem ver com atenção, não se jogaram dois. No primeiro tempo, tinha sido comunicado que íamos jogar mais 12, mas apareceram 15. No segundo tempo, só cinco, mas desses cinco acabou aos 4.50 minutos e não se jogaram dois. A luta dos 'pequenos' com os 'grandes' é muito inglória".