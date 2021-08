Paulo Sérgio antecipa "bastantes dificuldades" na estreia em Guimarães

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, disse esta sexta-feira que a sua equipa espera "bastantes dificuldades" na deslocação de domingo ao terreno do V. Guimarães, da primeira jornada da Liga Bwin.

"O Vitória está muito bem, tem uma equipa técnica muito forte, reforçou-se bastante bem, por isso, espero bastantes dificuldades. Está a fazer um conjunto de adições que lhe trazem mais soluções e tem já o dedo do Pepa. Sabemos que vamos defrontar uma equipa com muita qualidade", disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Na pré-época, que incluiu também duas eliminatórias da Allianz Cup - a equipa algarvia foi eliminada após a derrota de domingo com o Boavista, no Estádio do Bessa (2-0) -, Paulo Sérgio tentou dar o mesmo volume de jogo a todos os atletas para poder escolher os melhores para a Liga Bwin.

"Em termos quantitativos, todos os jogadores por posição têm o mesmo volume de trabalho, o mesmo volume de minutos de jogo e agora começaremos a fazer as nossas escolhas, com aqueles que nos parecem estarem mais aptos", referiu.

O técnico sustentou que, "apesar dos erros cometidos" e da eliminação na Allianz Cup, o jogo no Estádio do Bessa foi "um bom teste".

"Estamos todos mais alerta e mais conhecedores do nosso estado atual, em termos individuais e coletivos", acrescentou.

Questionado sobre a luta pela posição de titular como guarda-redes, Paulo Sérgio salientou a qualidade das quatro opções disponíveis: Samuel Portugal, Ricardo Ferreira, Nakamura e Payam Niazmand.

"São quatro boas dores de cabeça. É uma posição ingrata, em que não se mexe tanto, mas temos muitas soluções com muita qualidade. Arriscaria dizer que não sei se na Liga Bwin alguém tem uma competitividade por essa posição como nós temos aqui", concluiu.

O V. Guimarães e o Portimonense defrontam-se no domingo, às 15:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Fábio Melo (AF Porto).