Paulo Sérgio após derrota com o Nacional: «Estou desiludido com o comportamento da equipa»

Paulo Sérgio deixou muitos reparos à atitude dos jogadores do Portimonense, após a derrota com o Nacional, em jogo da 1.ª jornada do grupo E da Allianz Cup."[Estou] desiludido com o comportamento da equipa. Ficámos muito aquém daquilo que somos capazes de fazer. Competimos mal fundamentalmente, houve falta de atitude. No primeiro tempo entrámos a mandar e à procura de fazer as coisas bem feitas, com boas ideias, mas que foram desaparecendo no tempo. Sabíamos que um golo aqui ia ser complicado, porque o campo não permite grande nota artística, mas quando isso acontece temos de combater de outra forma e não combatemos, por isso, o que levo daqui é essa desilusão", apontou o treinador dos algarvios após o encontro."Uma atitude frouxa de quem vem de um jogo que fez o que fez contra o Sp. Braga, com muita luta, muita entrega e muita capacidade, chegar aqui e apresentar isto que apresentamos hoje é uma desilusão para mim", acrescentou, voltando a lamentar a atitude da sua equipa."O passar à fase seguinte depende sempre da mentalidade do jogo a jogo. Não estamos a pensar na fase seguinte, estávamos a pensar que tínhamos de vir aqui competir, ser profissionais e dignos. Competimos abaixo das nossas capacidades e como tal não poderíamos esperar outro desfecho que não fosse uma desilusão, porque na segunda parte não competimos, fomos fazendo coisas, é diferente daquilo que tem de ser uma equipa organizada e competitiva, que tem de saber o que está a fazer dentro do campo. Isso hoje não esteve cá", referiu, tendo ainda revelado o que disse aos jogadores."Um banho de humildade, porque às vezes o atleta não sabe lidar com os elogios e, se calhar, é altura de tomarem um banho de humildade, porque a atitude que foi posta hoje em campo foi de uma falta de humildade e entrega tremenda. Quem se comporta desta maneira só pode colher coisas más", concluiu.