Paulo Sérgio após derrota em Braga: «Foi o nosso pior jogo esta temporada»

Paulo Sérgio assume que a entrada "a dormir" dos jogadores do Portimonense acabou por determinar o resultado (0-3) na visita ao reduto do Sporting de Braga, afirmando que o duelo a contar para a 10.ª ronda da Liga Bwin foi "o pior jogo" dos algarvios na presente temporada.





"Não querendo retirar mérito ao Sp. Braga, penso que colaborámos muito na forma como entrámos. Foi, talvez, o nosso pior jogo esta época, com uma entrada a dormir. Foi uma primeira parte muito pouco confiante com e sem bola, irreconhecíveis. Alterámos na segunda parte, mas na primeira demos uma tranquilidade grande ao Sp. Braga, que podia ter marcado mais golos até ao intervalo. Fomos muito passivos na forma como abordámos o jogo", começou por dizer o técnico do Portimonense, em declarações na conferência de imprensa após o final do encontro na Pedreira."Segunda parte foi diferente para melhor. Fizemos uma segunda parte diferente, dividimos o jogo, mas o Galeno tirou um coelho da cartola, é um grande golo em qualquer parte do Mundo, e complicou as coisas. Não conseguimos materializar a qualidade na segunda parte.""Fizemos as alterações para pressionar mais alto, para cobrir as ações do Iuri e tentar mudar alguma coisa", terminou.