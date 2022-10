Paulo Sérgio após derrota em Vizela: «O resultado é enganador, fomos superiores»

O Portimonense perdeu em Vizela, resultado que Paulo Sérgio considerou injusto devido às ocasiões criadas pelos seus jogadores."Fomos superiores. O Vizela colocou-nos em perigo a partir dos 80 minutos, em duas transições, pelos riscos que estávamos a correr para ir atrás do resultado. Ao intervalo, estávamos por cima, após várias oportunidades no primeiro tempo. No golo [do Vizela], não decidimos bem. Não devíamos permitir que o Tomás [Silva] cruzasse. Depois, o Anderson é feliz na finalização. Ao intervalo, dissemos aos jogadores para ficarem tranquilos, porque, a jogar assim, o golo iria aparecer", começou por referir à Sport TV.

"O Vizela dificultou-nos linhas de passe e chegadas mais claras à baliza. No final, optámos por lançamentos mais diretos. Quando ia refrescar a frente, o Relvas [defesa central] acabou [e foi substituído pelo Zié Ouattara, aos 80 minutos]. Porfiámos, tivemos os olhos na baliza do Vizela, mas o guarda-redes do Vizela teve intervenções fabulosas", acrescentou.



Resultado: "O resultado é enganador, mas o futebol é isto mesmo. Já vencemos com menos posse de bola e menos remates. Estou satisfeito com a prestação dos meus rapazes. O Vizela estava a agarrar-se à vida com unhas e dentes quando adiantei o Diaby. Quase que resultava, mas houve uma grande defesa do guarda-redes após um canto. Não estava fácil entrar pelos corredores. Tentámos abreviar o caminho para a área."

Sobre os dois jogadores ausentes: "O Welinton apareceu com uma lesão após um movimento brusco. O Seck esteve com um quadro viral, que o deixou ausente durante 12 dias. Recebi ontem [sexta-feira] a indicação de que já está ok."