Paulo Sérgio aposta em mobilidade no ataque do Portimonense

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, deverá optar, em Braga, por soluções ofensivas que confiram mobilidade à equipa, a fim de confundir as marcações contrárias, como sucedeu no jogo frente ao Benfica. Nenhum dos pontas-de-lança do plantel – os jovens Renato Júnior e Aponza – integrará, neste contexto, o onze.