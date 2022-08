Paulo Sérgio: «As ocasiões de golo cantado são inúmeras, mas não fomos eficazes»

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, abordou a derrota caseira com o Boavista (0-1) no arranque da Liga Bwin."É um resultado que não nos agrada de todo e que não merecíamos. O futebol é eficácia, os números falam por si. Nós fizemos muita coisa bem feita, mas acho que perdemos o discernimento no segundo tempo. Um Boavista confortável com o marcador e nós a ter de correr muito, com muitas recuperações defensivas. E uma 'teia' bem montada, como o Petit apresenta normalmente, que nos retirava espaços. As ocasiões de golo cantado são inúmeras, mas não fomos eficazes, não marcámos e é isso que justifica o resultado e a perda de três pontos. A resposta de uns jogadores foi melhor que a de outros, mas o caminho é esse. Recrutamos nas divisões inferiores e nos sub-23, mas precisam de tempo, de trabalho, de se dedicar, como têm feito, e de se adaptar às novas exigências", sintetizou o técnico dos algarvios.