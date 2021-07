Paulo Sérgio cumpre castigo frente ao Boavista

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, não estará no banco dos algarvios contra o Boavista, para a Allianz Cup, pois cumpre suspensão de oito dias de suspensão e terá de pagar multa de 2.040 euros. Os acontecimentos remontam ao jogo com o Santa Clara (13 de março), com o técnico a proferir declarações consideradas lesivas da honra e reputação da equipa de arbitragem. O castigo resulta de acordo celebrado com a comissão de instrutores.