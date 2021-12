Paulo Sérgio: «Demos 45 minutos de avanço, mas aceito o empate»

O Portimonense empatou ( 1-1 ) diante do Arouca e, no final da partida, Paulo Sérgio considerou que a equipa algarvia não esteve bem na primeira parte. Apesar da reação após o intervalo, o treinador considerou que o resultado se aceita."Hoje demos 45 minutos de avanço, não nos encontrámos no primeiro tempo, fomos muito frágeis a defender as bolas paradas. As situações de perigo do Arouca no primeiro tempo resultam de três cantos em que não atacámos bem a bola. O nosso futebol também não foi o que queríamos, por mérito do Arouca, que pressionou bem a nossa saída. No segundo tempo foi tudo diferente. Apesar de termos entrado com determinação e outra ideia de jogo, levámos um golo na sequência de um lançamento lateral - nosso, ainda por cima - e dificultámos a tarefa de vencer a partida", começou por analisar o técnico dos algarvios, em conferência de imprensa."Temos uma primeira reação precipitada, mas depois pegámos no jogo e temos 30 minutos de muita qualidade e várias oportunidades para dar a volta ao marcador, enquanto o Arouca, num lance, teve duas bolas que o Samuel resolveu, também na sequência de um lançamento lateral. Criámos jogo com qualidade, quem entrou no jogo acrescentou. Nós temos a segunda parte, o Arouca tem a primeira, aceito o empate, porque no primeiro tempo não conseguimos jogar. Não estivemos bem nem a ligar o jogo nem no combate, com segundas bolas perdidas. Mas a segunda parte orgulha-nos, pena que não tenhamos conseguido aproveitar", acrescentou Paulo Sérgio."A responsabilidade é minha. Eu tinha avisado, o Arouca é uma equipa séria, de muito trabalho, que pressiona, não deixa o adversário sair a jogar de forma fácil. Sei o que o Willyan me dá na posição '6' e também sei o que não me dá. Provavelmente, foi uma aposta errada da minha parte. Eles tinham sempre um homem em cima do Willyan, que não é médio e houve momentos em que se deu à marcação. Quando fizemos isso com o Pedro e o Carlinhos, desbloqueámos a pressão do Arouca e conseguimos jogar. Não funcionou a minha ideia para o jogo, mas conseguimos corrigir e fazer melhor no segundo tempo. A responsabilidade é totalmente minha", concluiu.