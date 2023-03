Paulo Sérgio: «Desejamos ter uma ponta de sorte que nos fugiu no último fim de semana»

O treinador do Portimonense espera ter na receção de sábado ao Vizela, para a Liga Bwin, a "ponta de sorte" que fugiu à equipa no desaire frente ao Chaves, em que desperdiçou dois penáltis.



"A nossa obrigação é melhorar e dar resposta. Vimos de um jogo competente, em que fomos superiores em quase tudo, exceto na eficácia. Obviamente, queremos muito somar pontos e amanhã [sábado] não foge à regra, Sabemos que vamos defrontar uma equipa boa, com qualidade, e preparámo-nos para isso. E desejamos também ter uma ponta de sorte que nos fugiu no último fim de semana", afirmou Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 25.ª jornada do campeonato.

No desaire em Chaves (2-0), na ronda anterior, os algarvios, que somam três derrotas seguidas na I Liga, desperdiçaram duas grandes penalidades, aumentando para quatro os 'castigos máximos' falhados na prova.

O treinador do Portimonense considerou que o 'remédio' para a ineficácia na finalização continua a passar por "insistir no trabalho" de forma global, recusando ter-se focado mais no aspeto ofensivo durante a semana. "Nós trabalhamos tudo, tudo é tratado globalmente. É obrigatório que todas essas situações sejam trabalhadas todas as semanas, porque cada jogo obriga-nos a tudo isso: a defender baixo, a defender alto, a pressionar, a procurar finalizar em ataques rápidos ou em ataques planeados. É tudo trabalhado como um todo e esperamos estar mais inspirados amanhã [sábado], para podermos ser mais felizes do que fomos na última partida", sublinhou.

Em relação ao facto de Pedrão e Filipe Relvas, habituais titulares como centrais ao longo da época, terem jogado a laterais nas últimas partidas, Paulo Sérgio focou-se na qualidade apresentada pelos seus jogadores nessas posições. "Aquilo que fizemos foi jogar em '4-3-3'. O Relvas como lateral esquerdo, porque o sabe fazer bastante bem, e o Pedrão como lateral direito, com iniciativas em que desequilibrou e esteve muito próximo do golo. Não interessa se ele [Pedrão] é um central de raiz, ou se [essa] é a posição que melhor desempenha. O que é sabido é que, por vezes, temos necessidades e a nossa carência de extremos desequilibradores leva-nos, por vezes, a tomar determinadas decisões. Quem o desempenhou, fê-lo bem, não foi por aí", analisou.

Paulo Sérgio deixou elogios ao adversário de sábado, que considerou uma equipa "com um elevado índice técnico, mas também com um andamento muito interessante, muita intensa". "Portanto, uma equipa muito perigosa em transição, mas também uma equipa que sabe ter bola, que sabe trocar a bola entre si. Vai obrigar-nos a trabalhar muito e não tenho dúvidas de que será um jogo bastante competitivo na busca dos pontos", finalizou.

O Portimonense, 14.º classificado, com 26 pontos, recebe no sábado o Vizela, 11.º com 29, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 15.30, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.